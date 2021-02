Pubblicato il 18 febbraio 2021 | 15:32

Francesco Pugliese

La premiazione del concorso "Scrittori di Classe"

Le 12 classi vincitrici della settima edizione di “Scrittori di Classe”, premiate oggi da Luca Parmitano, sono:

Classe 2A, Scuola Primaria “M. Moretti” di Cesena (Forlì-Cesena)

Classe 4B, Scuola Primaria paritaria “SS. Sacramento” di Frascati (Roma)

Classe 3C, Scuola Primaria “Don Milani” di Giulianova (Teramo)

Classe 4A, Scuola Primaria “Viale Giotto” di Grosseto

Classe 3A, Scuola Primaria “Macchiagodena Capoluogo” di Macchiagodena (Isernia)

Classe 2B, Scuola Secondaria di primo grado “L. Sturzo” di Marsala (Trapani)

Classe 3C, Scuola Primaria “B. Munari” di Monza

Classe 4A, Scuola Primaria “A. Alloesio” di Priocca (Cuneo)

Classe 4C, Scuola Primaria “G. Leopardi – Pieve via Kennedy” di Reggio Emilia

Classe 1B, Scuola Secondaria di primo grado “S. Filomena” di San Giovanni in Marignano (Rimini)

Classe 5A, Scuola Primaria “via Sicilia Serramanna” di Serramanna (Sud Sardegna)

Classe 5B, Scuola Primaria “Frazione Collevalenza” di Todi (Perugia)

Si è tenuto oggi, presso la sede dell’di Roma, l’evento in streaming “” con la partecipazione di, Amministratore Delegato Conad,, astronauta ESA e primo italiano a effettuare attività extraveicolare nello spazio, il Presidente ASI, la Responsabile Education ASIe il Presidente ANISN, introdotti daAl termine della conferenza stampa, sono state premiate le classi vincitrici della settima edizione di “”.Un appuntamento consolidato che ha visto coinvolti nelle sette edizioni 3 milioni di alunni e 140.000 classi, distribuito gratuitamente 20 milioni di libri e donato 30 milioni di euro in attrezzature informatiche e materiali didattici alle scuole.“In un periodo così complesso abbiamo voluto confermare e rafforzare il nostro impegno per la scuola e per le nuove generazioni, che rappresentano il futuro della nostra Comunità” ha commentato, Amministratore Delegato di Conad.“La grande partecipazione al concorso, i milioni di libri che saranno distribuiti dai nostri Soci nei punti vendita, le donazioni di materiali didattici alle scuole sono un risultato che rende noi diorgogliosi e più fiduciosi nel futuro. Siamo convinti che investire in iniziative che abituino i ragazzi a comunicare pensieri, valori e ideali sia un bene per la crescita di tutto il Paese. E’ il nostro modo per fare rete sul territorio, per avere un ruolo attivo nel mondo della scuola grazie ache lavorano quotidianamente al servizio delle Comunità”.La 7° edizione di Scrittori di Classe ha visto iscritte oltre 22mila classi da 7.600 scuole, con più di 6mila racconti pubblicati.– Consorzio Nazionale Dettaglianti – è la più ampia organizzazione di imprenditori indipendenti del commercio al dettaglio presente in Italia. Dal 2019 è la prima catena della grande distribuzione organizzata, con oltre 3.800 punti vendita, 65.000 addetti e un fatturato di circa 16 miliardi di euro.