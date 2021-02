Pubblicato il 18 febbraio 2021 | 10:17

Mario Draghi



Mario Draghi ha incassato la fiducia del Senato. Larga fiducia perché i sì sono stati 262, 101 in più rispetto a quelli che sarebbero bastati per avere la maggioranza politica; 40 i voti contrari al nuovo governo. Solo due gli astenuti. Quella su cui può contare l'ex presidente della Bce è una maggioranza molto ampia ma che, a Palazzo Madama, non supera il record dell'esecutivo Monti (2011) pari a 281 voti favorevoli. A schierarsi contro, oltre ai 19 parlamentari di Fdi, sono 15 senatori del Movimento 5 stelle.Altri 8 cinquestelle non hanno partecipato alla votazione ma due risultano assenti giustificati. Il capogruppo del Movimento a Palazzo Madama Licheri avverte comunque che quella targata 5s non è una fiducia incondizionata. "Non dia mai per scontato il nostro sì perché noi, mi permetta questa licenza verbale, le romperemo le scatole", ha dichiarato in Aula.Oggi invece tocca alla Camera accendere il dibattito sulla fiducia al governo Draghi. Il presidente del Consiglio lo segue dai banchi del governo. La discussione generale andrà avanti fino alle 12, quando sarà sospesa fino alle 13.30 per la sanificazione dell'Aula. Riprenderà dalle 13.30 e andrà avanti fino alle 16. Nuova pausa per la sanificazione fino alle 18 e poi la replica del presidente del Consiglio. Le dichiarazioni di voto saranno dalle 18.30 alle 20, quando avrà inizio la chiama per la votazione di fiducia.