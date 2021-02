Pubblicato il 18 febbraio 2021 | 15:57

continua la sua ricerca mixology all'insegna degli spirits iconici come di nicchia. Ecco una box con un giovane gin di eccezionale qualità tutta italiana:La ricerca dinell’arte della mixology incontra il mondo degli spirits di nicchia grazie alla collaborazione con, giovane brand italiano produttore di gin di eccezionale qualità.Il legame che unisce, startup italiana leader nella miscelazione artigianale di cocktail ready-to-share, esi descrive con l’attenzione per la qualità di prodotti selezionati, l’artigianalità e la passione che insieme generano idee sempre innovative.Da questo incontro nasce una box di 4 cocktail inediti a base disapientemente miscelati che rivisitano da un lato le ricette tradizionali, dall’altro generano nuove creatività e sapori unici e sorprendenti.rappresenta il legame tra cinque amici e la condivisione del momento dell’aperitivo, momento di incontro dopo la giornata lavorativa.Da questa idea nasce il lorodal nome tutto milanese:(il ghiaccio, in dialetto), elemento fondamentale per un cocktail premium che aiuta le note aromatiche presenti nella ricetta a sprigionare tutta la loro essenza.La formulazione delè articolata e studiata nei minimi dettagli che insieme creano un bouquet di sapori armonici e bilanciati, che combinato con l’esperienza dinell’arte della mixolgy generano una box esclusiva tuttaun cocktail di carattere, fresco e speziato, con note di zenzero e agrumi, perfette per esaltare le botaniche decise. Il ginè un distillato che racchiude una lunga storia: simbolo della Marina Navale inglese, dove veniva usato come tonico per guarire le ferite. La personalità forte che si riscontra in fase di degustazione classifica questo gin come Navy Strenght, cioè puro, non diluito al momento dell’imbottigliamento.Con la sua rotondità è adatto sia come aperitivo che come dopo cena. Un concentrato di sapori aromatici di erbe e ginepro che accarezzano il palato. Untutto italiano, complesso e perfettamente bilanciato. In questo cocktailesprime il meglio della propria identità. Dall’accento fortemente aromatico, ilè un a pietra miliare nella storia dei cocktail, da sempre considerato il padre dei cocktailun cocktail per sognare i tropici a Milano. Dal gusto fruttato e tropicale, con una punta di amaro che restituisce equilibrio e decisione. Questo cocktail è stato creato ad hoc per ile racchiude in una ricetta sensazioni e immaginari estivi. Un drink rilassante e fresco studiato per farti staccare dal caos frenetico della città da gustare dopo una giornata di lavoro.unrivisitato dal tocco originale ma che non cambia l’anima decisa e diretta dello storico cocktail del Conte. La storia di questo cocktail comincia nel 1919 a Firenze quando il conte, abitudinario del, abbandonò il suo abituale aperitivo, l’, e chiese al barmanuna spruzzata di gin al posto del consueto seltz. Questa variazione piacque talmente tanto alla clientela che, da quel momento, il cocktailcominciò a chiamarsi “”.