Sblocco dei licenziamenti in vista.

Il 20% delle aziende pronto a tagliare

Pubblicato il 18 febbraio 2021 | 11:23

Circa un’azienda su cinque opererà dei licenziamenti una volta terminato il blocco decretato dal Governo. A rivelarlo è un’indagine di Adip, Associazione italiana dei direttori del personale, secondo cui dopo il 31 marzo circa il 20% delle aziende associate opererà dei tagli del personale.



Andando più nel dettaglio, il 24% del campione non ha ancora maturato una decisione e rimanda la scelta all’evoluzione dello scenario socio-politico. Il 9%, invece, proseguirà con la cassa integrazione. Mentre il 53% non ha previsto nessun licenziamento.



Sul fronte delle cause che potrebbero portare al licenziamento, solo il 2,72% delle aziende sta studiando la possibilità di concludere il contratto di lavoro con quei dipendenti che non intendano vaccinarsi. Il 40% valuterà questa opzione più avanti, mentre il 37% punta a rafforzare la campagna informativa sanitaria così da non doversi trovare in una situazione spiacevole. Nel qual caso, non mancano le soluzioni alternative al licenziamento: dal ricorso allo smart working per il dipendente non vaccinato (9%) ai provvedimenti di natura disciplinare (3,5%) passando per un rafforzamento delle misure di tutela sanitaria già in essere (8,5%).



Adip ha inoltre chiesto ai propri associati di indicare quali possano essere gli strumenti più idonei per il sostegno all’occupazione. La maggioranza ha scelto come prima opzione gli interventi di natura fiscale e previdenziale finalizzati a ridurre il costo del lavoro (82%), seguiti dalla conferma della deroga per i contratti a termine (48%) e gli incentivi per assumere donne, giovani e disoccupati (41%).



