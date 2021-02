Pubblicato il 19 febbraio 2021 | 18:40

Colline del Prosecco

Il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg è main sponsor di, dal 23 al 26 febbraio, l’evento enologico internazionale in cui si vede la partecipazione del regista, egli stesso produttore di vino in California. La terza edizione dell’evento quest’anno è dedicata ai temi più urgenti per il settore: la ripartenza post Covid-19 e la sostenibilità.«Il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg è orgoglioso di offrire il proprio sostegno a Wine Future», afferma il presidenteInfatti, si tratta di un importante momento di discussione e approfondimento sullo scenario internazionale del mondo del vino e rappresenta un laboratorio di idee per progettare la ripartenza del settore, a seguito della pandemia Covid 19. In particolare, crediamo di poter contribuire con l’esperienza della nostra Denominazione che nel 2020 si è contraddistinta per la sua resilienza e la sua capacità di adattamento, adeguando processi e strategie alle nuove esigenze e confermando il record delle vendite del 2019, non perdendo mai di vista l’approccio sostenibile che caratterizza l’agire del Consorzio».È proprio sui temi principali dell’evento che interverranno il professore l’agronomo consulente del Consorzio,Il 23 febbraio, infatti, il professor Pomarici, che interverrà nell’ambito della sessione “Economics and finances in challenging times”, porterà la Denominazione Conegliano Valdobbiadene come caso esemplare di resilienza nel 2020, sottolineando la capacità delle aziende del territorio di affrontare ad ogni livello aziendale le sfide che la situazione mondiale sta imponendo.In chiusura, venerdì 26 febbraio, sarà Roberto Merlo, durante la sessione “Sustainability matters”, ad affrontare gli aspetti legati alla sostenibilità della viticoltura focalizzando il proprio intervento sull’illustrazione dei progetti che il Consorzio di Tutela ha promosso e implementato nell'ambito della sostenibilità.Wine Future è un’ulteriore occasione per la Denominazione Conegliano Valdobbiadene di affermare la propria distintività di fronte a una composita platea internazionale e sottolineare il valore di un territorio caratterizzato tanto da un’antica cultura del vino quanto dalla capacità di raccogliere le sfide verso il futuro.