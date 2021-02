Pubblicato il 19 febbraio 2021 | 11:00

Una colazione da gustare in tranquillità è uno dei momenti da sempre più apprezzati, ma non sempre possibile. Gli impegni quotidiani, anche tra le mura domestiche, costringono chiunque a trascurare uno dei pasti più importanti.Perché allora non concedersi un momento di calma e relax proprio nelle ore mattutine in occasione dellache si celebra il prossimo 27 febbraio?Una buona e lenta colazione ricca di gusto grazie a ipuò essere un ottimo modo di celebrare questa particolare ricorrenza, iniziando la giornata “col piede giusto”!Grazie alla nuova ricetta e al nuovo metodo di lavorazione, isono ancora più gustosi e irresistibili! 20 ore di lenta lievitazione e una selezione di ingredienti semplici e buoni, come il latte fresco 100% Italiano di Alta Qualità o confetture di frutta 100% italiana, sono le caratteristiche che li rendono speciali.Non solo croissant Tradizionale ma anche deliziose e ricche farciture di creme e confetture che completano questa gamma capace di soddisfare tutti i palati.Soffici e gustosi, i Croissant Bauli sono disponibili in 5 varianti:L’autentico e inimitabile sapore della tradizione che rende dolce e speciale ogni risveglio, diventa che ancora più buono, grazie alla nuova ricetta che rende il Croissant Classico più soffice e gustoso.Formato: multipack da 6 pezziPrezzo consigliato al pubblico: €1,99Per coloro, invece, che preferiscono un risveglio più goloso, il modo migliore per cominciare bene la giornata è sicuramente con il gusto intenso e la tanta cremosità della farcitura di pregiato cioccolato al 60% di cacao!Formato: multipack da 6 pezziPrezzo consigliato al pubblico: €2,25Un sapore delicato e tutto nuovo per iniziare la giornata con dolcezza:l’aroma delle pregiate bacche di Vaniglia del Madagascar incontra l’impasto Bauli, rendendo ancora più speciale il tenero cuore di crema pasticcera del morbidissimo croissant.Formato: multipack da 6 pezziPrezzo consigliato al pubblico: €2,25La bontà a colazione: il dolce sapore ricercato e inconfondibile della confettura di ciliegie 100% italiane selezionate con cura, racchiusa nel soffice impasto lievitato 20 ore del Croissant Ciliegia, è un delizioso concentrato di morbidezza che rende l’inizio della giornata ancora più delicato.Formato: multipack da 6 pezziPrezzo consigliato al pubblico: €2,25Per chi ama la tradizione, il Croissant più amato si arricchisce di una confettura ancora più gustosa, con sole albicocche 100% italiane: tutto l’autentico sapore della frutta in un impasto buono e fragrante come non mai per un soffice risveglio.Formato: multipack da 6 pezziPrezzo consigliato al pubblico: €2,25