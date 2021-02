Pubblicato il 02 febbraio 2021 | 12:01

Diversi i contributi in arrivo dall'Inps dal 2 febbraio

stagionali o lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;

lavoratori intermittenti;

lavoratori autonomi occasionali;

incaricati di vendita a domicilio;

lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35mila euro;

lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50mila euro;

lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Contributi in arrivo dall'Inps (Istituto nazionale della previdenza sociale) che, a febbraio, è pronta ad accreditare importi che interessano numerose categorie: dai lavoratori in difficoltà per la crisi econonomica alle famiglie, passando per disoccupati e chi vive in situazioni di particolare fragilità.Il primo contributo atteso dall’Inps per gli aventi diritto è l’indennità onnicomprensiva covid-19: mille euro a sostegno di chi si è trovato nei guai per via della crisi economica. La data di erogazione cambia da persona a persona, ma si inizia da martedì 2 febbraio. Nutrita la platea delle persone in attesa:Nello stesso periodo dovrebbe arrivare anche il reddito di emergenza ai richiedenti che hanno i titoli per averlo. Mentre la Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi), l’indennità di disoccupazione che arriva ogni mese a chi ha fatto domanda per riceverla dopo essersi trovato involontariamente senza un impiego, arriverà entro il 15 febbraio.Il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza saranno erogati il 15 e il 27 del mese. Anche l’ex bonus Renzi dovrebbe arrivare nelle prime due settimane di febbraio, ma non sono state rese note date ufficiali, per ora. Consiste in una somma di cento euro ottenibili dai disoccupati che percepiscono già la Naspi e dai lavoratori dipendenti incapienti.Verso la fine del mese, o comunque dopo la seconda metà, arriveranno pensioni, social card e bonus bebè. In particolare, l’ultima settimana di febbraio i pensionati dovrebbero ricevere l’accredito di marzo, in anticipo come avvenuto nei mesi passati. Chi non ha ricevuto a gennaio gli ottanta euro bimestrali della social card potrà aspettarsi l’erogazione a febbraio.Infine, il bonus bebè, l’assegno di natalità mensile per ogni figlio nato fino a che non compie un anno (o, se si tratta di un bimbo adottato o in affido, fino al compimento del primo anno con la famiglia affidataria/adottante). L’erogazione del contributo è prevista entro il 20 febbraio.