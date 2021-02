Pil italiano negativo nel 2020.

Pesa il calo dell'ultimo trimestre

Pubblicato il 02 febbraio 2021 | 10:38

Nel 2020 il Pil italiano è calato dell'8,8% (dato grezzo) chiudendo l'ultimo trimestre con una diminuzione del 2% rispetto al tremestre precedente e del 6,6% rispetto al quarto trimestre del 2019. Lo rende noto l'Istat in base alle stime provvisorie. Il dato è lievemente migliore delle attese che indicavano un calo del 9%.



Per il periodo ottobre-dicembre le stime degli analisti indicavano un calo tra il 2 e il 2,2%. In termini destagionalizzati, nel 2020, il Pil italiano è sceso dell'8,9%.



Il Pil acquisito per il 2021, quello che si otterrebbe se la variazione di tutti e quattro i trimestri dell'anno in corso fosse zero, è positivo: +2,3%





© Riproduzione riservata

HOME > NOTIZIE IN TEMPO REALE > Pil italiano negativo nel 2020. Pesa il calo dell'ultimo trimestre - Italia a Tavola

LE ALTRE NOTIZIE IN TEMPO REALE

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili” Alberto Lupini

ECONOMIAISTITUZIONI Pil prodotto interno lordo ricchezza italia stime Istat pandemia covid finanza