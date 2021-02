La pasticceria secondo Picasso? A Tokyo la si scopre al museo

Pubblicato il 20 febbraio 2021 | 09:08

Fonte: Ansa





Che la pasticceria sia un’arte, oltre che una scienza, è cosa nota. Per questo non dovrebbe stupire che ora il celebre brand dolciario giapponese Yoku Moku abbia aperto a Tokyo un museo, dove l'arte si unisce al gusto e alla creatività.Lo Yoku Moku Museum di Tokyo è uno spazio espositivo dedicato alle ceramiche di Picasso, artista che stupisce i visitatori con le sue creazioni estrose; e proprio in omaggio alla non convenzionalità dell'artista spagnolo organizza all'interno programmi educativi dove art therapy e dolci offrono esperienze nuove e coinvolgenti.L'obiettivo del brand, come riporta l’Ansa, che ha pasticcerie e caffetterie sparse per tutto il Paese e punti vendita anche all'estero, è molto semplice: rendere felici le persone che assaggiano e gustano i loro dolci e i biscotti arricchiti con vari gusti di cioccolato e preparati con un ingrediente segreto, il burro di Hokkaido, intenso e stagionale.Gli originali programmi educativi del museo invitano i visitatori a scoprire la fusione tra arte, artigianato e pasticceria al fine di permettere a ognuno di liberare il proprio talento. All'interno del museo, inoltre, si trova il Caffè Vallauris, il cui nome ricorda la città del sud della Francia in cui Pablo Picasso soggiornò nel dopoguerra, dedicandosi alla ceramica. Da provare assolutamente è il menu "Art for Cafè" con bevande e prodotti da forno che rilassano e che contemporaneamente preparano la mente al lavoro creativo. Il Caffè, che ospita molti eventi, si trova vicino alla biblioteca, spazio interamente dedicato all'artista spagnolo.I fondatori di Yoku Moku sono consapevoli che fare dolci è molto più che semplice pasticceria, ma è mettere insieme tradizione, creatività e ingredienti artigianali per realizzare delizie ormai di gran moda in Giappone. Il museo diventerà, infatti, una tappa turistica non appena si tornerà a viaggiare, così come entrare in un locale Yoku Moku sarà presto un'esperienza da vero local.