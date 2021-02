Stelle Michelin per i bambini: pronta l'asta benefica

Pubblicato il 20 febbraio 2021 | 09:52

Scendono in campo gli chef stellati per supportare "Save the Children" e "Riscriviamo il Futuro", programma che ha l'obiettivo di garantire opportunità educative adeguate ai bambini in Italia. L'attività di sostegno, programmata per il 22 febbraio con l'asta Michelin "Stars 4 Children", è realizzata a partire dalle ore 14 con la collaborazione della piattaforma 6enough.eu.L'iniziativa coinvolgerà più di 30 chef stellati segnalati nella Guida Michelin Italia 2021,che apriranno le proprie cucine e metteranno a disposizione la propria professionalità per "esperienze uniche ed irripetibili".Saranno messe all'incanto varie proposte tra pranzi e cene per due persone in alcuni dei più celebrati ristoranti d'Italia, unite ad esperienze dedicate in compagnia dei maestri di cucina chiamati a raccolta dall'iniziativa solidale. All'attività di solidarietà hanno dato la loro adesione gli 11 tre stelle della Guida Michelin Italia 2021, che insieme ad altri noti chef italiani, animeranno anche l'asta battendo personalmente il proprio lotto. Per partecipare all'asta bisognerà accedere al sito www.6enough.eu e cliccare sul tasto "Registrati all'Asta come Offerente".