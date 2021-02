Associazione delle guide turistiche

Micol Caramello nuova presidente

Pubblicato il 22 febbraio 2021 | 17:23

Federagit Confesercenti, associazione delle guide e accompagnatori turistici ha un nuovo presidente: si chiama Micol Caramello e subentra a Valentina Grandi. «Occorre - ha detto poco dopo l'insediamento - ripristinare il tavolo di confronto con il nuovo Ministero del Turismo, che accogliamo con grande favore, per una legge organica di riordino del settore che disciplini, finalmente, il corretto esercizio delle professioni turistiche in generale e della professione di guida in particolare, ora urgente più che mai con l’incertezza e le difficoltà economiche che - ormai da un anno a causa della pandemia - i professionisti del settore stanno affrontando, insieme alla necessità di sostegni adeguati, anche per tutte le situazioni meritevoli di tutela che sono rimaste fuori - ed alla programmazione della ripartenza».



«Serve un segnale forte alla categoria, abbiamo bisogno di certezze e di una normativa chiara - ha sottolineato Caramello - che affronti, come chiediamo da tempo, tre punti fondamentali per i professionisti del settore: i titoli, gli ambiti e dove queste professioni turistiche operano senza sovrapporsi. Auspichiamo, inoltre, che lo Stato definisca in modo preciso, in merito alla direttiva Bolkestein in cui erroneamente sono state inserite le guide turistiche, il concetto di lavoro temporaneo ed occasionale: non vogliamo bloccare le guide con titolo straniero ma chiediamo che operino, a tutela del nostro lavoro, in linea con le leggi italiane».



«Chiediamo - ha aggiunto la Presidente - che in merito ai fondi del Recovery Fund, il ministro Garavaglia ci coinvolga attivamente nei progetti di promozione turistica, insieme agli enti pubblici ed alle Istituzioni, nella piena consapevolezza dell’importante ruolo e funzione che la guida abilitata svolge nella divulgazione delle eccellenze dei nostri territori».



«Federagit - ha concluso Caramello - raccoglie con grande responsabilità la sfida del rilancio del comparto seppur in un momento certamente difficile, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione per tutelare i professionisti del settore, dalla formazione alla tutela assicurativa».



