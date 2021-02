Nicola Fiasconaro, toro di cioccolato

in memoria di Arturo Di Modica

Pubblicato il 22 febbraio 2021 | 17:50

La notizia della scomparsa di Arturo Di Modica ha colpito dritto al cuore Nicola Fiasconaro, legato all’artista da un rapporto di profonda amicizia e stima, che ha così commentato: “Con la scomparsa del Maestro Arturo di Modica, grande Uomo, Artista e Provocatore, perdiamo una delle nostre migliori eccellenze. Ho avuto l'onore di condividere con lui emozioni, affetto e grandi sogni, come quello di realizzare, utilizzando il cioccolato di Modica, l’opera che lo ha reso celebre nel mondo, il celebre Toro. Un progetto che da anni ci vedeva impegnati e che mi impegnerò a realizzare per farlo diventare realtà”.



L’opera sarà un omaggio al suo “Toro che ringhia”, il Charging Bull, apprezzato in tutto il mondo come potente simbolo di ripartenza dedicato alla Città di New York, all’epoca in piena recessione finanziaria.



L’idea darà vita ad una creazione ambiziosa e scenografica, che vedrà la luce non appena la generale situazione sanitaria ne consentirà la messa a punto in totale sicurezza.



