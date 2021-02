Pubblicato il 22 febbraio 2021 | 12:01

Stop agli spostamenti tra Regioni

Il Consiglio dei ministri guidato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha approvato, a quanto si apprende da fonti di governo, il decreto legge Covid. Il provvedimento proroga il divieto di spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo.Stesso discorsi anche per la regola che limita gli spostamenti verso le abitazioni private a due adulti con in più solo i figli minori di 14 anni.Fino al 5 marzo, si ricorsa, è in vigore il Dpcm che consente, in ambito regionale nelle regioni gialle e comunale in quelle arancioni, lo spostamento «verso una sola abitazione privata abitata», una sola volta al giorno e rispettando il coprifuoco dalle 22 alle 5. La deroga permette a due persone di andare in visita ad amici e parenti. La novità importante è che la deroga non è più prevista nelle regioni rosse, dove non sarà possibile andare a trovare amici e parenti.