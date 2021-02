Eurispes certifica il boom digitale:

nel 2020 il delivery si è imposto

Pubblicato il 23 febbraio 2021

Se ancora ce ne fosse bisogno, anche Eurispes certifica il 2020 come l'anno della digitalizzazione per gli italiani. Secondo l'indagine Un anno di covid in Italia, è la consegna a domicilio il vero driver che ha avvicinato i nostri connazionali a una maggiore familiarità con piattaforme, aggregatori e eCommerce.



Leggendo i dati Eurispes emerge che il 21,9% degli italiani ha affermato di aver ordinato per la prima volta la spesa a domicilio dopo marzo 2020, ovvero dopo l'esplosione della pandemia da Covid-19. L'abitudine di ordinare la cena o altri pasti a domicilio era già abbastanza diffusa (il 28,6% lo faceva anche prima della pandemia), ma da marzo il 16,8% lo ha fatto per la prima volta. Non solo food, però. Il 13,1% del campione ha ordinato per la prima volta farmaci a domicilio.



Nonostante ciò, l'eCommerce resta "sconosciuto" per tre italiani su dieci. Tra ritardi nell'accesso alla rete veloce in alcune aree del territorio e il persistere di una quota di analfabetismo digitale, rimane rilevante la percentuale di italiani completamente estranei al mondo del commercio digitale: il 29,1% riferisce di non fare mai acquisti online. D'altra parte, con diverse intensità, fare acquisti online sta diventando per molti una consuetudine: il 18,2% del campione fa acquisti online raramente, il 25,9% qualche volta, mentre il 16,3% spesso ed il 10,5% abitualmente.





