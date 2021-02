Arriva il sommelier delle mele: alla scoperta dei diversi sapori

Pubblicato il 24 febbraio 2021 | 11:50

Un viaggio nel mondo delle mele per guidare il consumatore a scegliere il frutto non solo in base al colore o al prezzo, ma piuttosto al sapore. Si apre un nuovo capitolo per l'offerta di questo frutto con la "Saporeria", il progetto lanciato da Vip, l'associazione dei produttori di frutta e verdura della Val Venosta; una novità nel panorama delle mele che vede oltre alle classiche varietà tradizionali anche una serie, sempre più ricca, di varietà club.L'obiettivo è presentare la mela come una collezione di vini in modo empatico ed emozionale, attraverso un percorso approfondito sul piano sensoriale e visivo. La Saporeria è una 'piattaforma-sommelier' per scoprire le caratteristiche di ogni varietà in un viaggio che parte dal paradiso delle Mele della Val Venosta per approdare alle tavole dei consumatori. Un nuovo modo di comunicare utilizzato non solo per l'online, ma anche per alcuni partner della grande distribuzione attraverso totem interattivi per saper orientare il consumatore verso la loro mela ideale.«Le mele sono frutti unici spesso comunicati al cliente in modo banale e semplice - ha detto il direttore di Vip Martin Pinzger, presentando il progetto - ogni singola varietà ha le sue caratteristiche specifiche e visto l'ampliamento dell'offerta serve un approccio innovativo con il consumatore».Basti pensare che le mele possono contenere fino a 300 aromi diversi, ma tutto ciò fino ad oggi è stato valorizzato troppo poco per uno dei prodotti agricoli più sottovalutati dal punto di vista organolettico.