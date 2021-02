La Slovenia aggira le Dop e le Igp: nel mirino l'Aceto balsamico

Pubblicato il 24 febbraio 2021 | 09:28

L' aceto balsamico di Modena è di nuovo "sotto attacco" e con esso il sistema delle Dop e delle Igp italiane. Lo scrive il consorzio di tutela, spiegando che il Governo sloveno ha notificato alla Commissione Europea una norma tecnica nazionale in materia di produzione e commercializzazione degli Aceti che, "oltre a porsi in netto contrasto con gli standard comunitari e con il principio di armonizzazione del diritto europeo", cerca di trasformare la denominazione 'aceto balsamico' in uno standard di prodotto.Per il Consorzio si tratta di una "operazione illegittima ed in contrasto con i regolamenti comunitari che tutelano Dop e Igp e disciplinano il sistema di etichettatura e informazione del consumatore".Secondo la nuova norma slovena "qualsiasi miscela di aceto di vino con mosto concentrato si potrà chiamare, e vendere, come 'aceto balsamico' - afferma il direttore del Consorzio Aceto Balsamico di Modena Federico Desimoni - con grande offesa della tradizione e degli sforzi fatti dai produttori delle eccellenze modenesi che insieme all'attività di divulgazione dei Consorzi lo hanno reso famoso nel mondo. Siamo dunque di fronte ad un attacco diretto al sistema agroalimentare di qualità europeo, al diritto dei consumatori ad un'informazione corretta e trasparente e degli operatori commerciali ad una concorrenza leale"."Ci troviamo - commenta il presidente del Consorzio di Tutela dell'Aceto Balsamico di Modena Igp Mariangela Grosoli - nuovamente di fronte ad una situazione che rischia di danneggiare non solo il comparto dell'Aceto Balsamico di Modena ma tutto il sistema delle Dop e delle Igp italiane. Sarà fondamentale, anche stavolta, fare leva sulla collaborazione delle Istituzioni: il Ministero Politiche Agricole, ed in particolare la Direzione Qualità, che ringrazio per il prezioso sostegno nella tutela del nostro settore, già direttamente coinvolta e al lavoro sul dossier".