Taranto, Atripalda, Novate: tre nuove aperture per Lidl

Pubblicato il 25 febbraio 2021 | 16:53

Il taglio del nastro al nuovo Lidl di Taranto

, catena di supermercati con oltre 680 punti vendita presenti su tutto il territorio, festeggia tre nuove aperture, da Nord a Sud, tutte giovedì 25 febbraio:(AV) e(MI).Con queste inaugurazioni, salgono ad 8 i punti vendita aperti dall’Insegna da inizio dell’anno ad oggi, una media di un supermercato a settimana, chiaro segnale di come il piano di sviluppo dell’Azienda prosegua senza sosta.La triplice apertura odierna ha comportato un investimento complessivo che sfiora i 18 milioni di euro - cifra che rientra nel piano da oltre 400 milioni di euro stanziati dall’Azienda nel corso del 2020 per l’apertura di, diversi interventi di restyling della rete esistente e importanti investimenti nella logistica - e l’assunzione di 50 nuovi collaboratori, che si aggiungono agli oltre 2.000 inseriti lo scorso anno.Quello di Via Mediterraneo aè il terzo punto venditanel capoluogo pugliese dopo quelli di Via Galilei e Via Mazzini aperti nel 2018, a testimonianza del crescente apprezzamento che sta riscuotendo l’Insegna sul territorio. Molto significativo anche il risvolto occupazionale: sono infatti 16 i posti di lavoro creati con questa inaugurazione.L’attenzione di Lidl verso la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica contraddistingue questo punto vendita, realizzato secondo una logica green. L’edificio, che rientra ined è dotato di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale, presenta un’area vendita di oltre 1.300 mq e dispone di un impianto fotovoltaico da 204 kW.È stato realizzato un sistema di recupero dell’acqua piovana da utilizzare per l’irrigazione delle aree verdi e sono a disposizione della clientela le colonnine di ricarica auto elettriche.Infine, da sempre attenta ai suoi clienti e alla Comunità in cui opera, l’Azienda ha realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale un parcheggio asservito ad uso pubblico, un giardino boscoso e il manto erboso sintetico antistante lo Stadio Comunale “”.Gli orari di apertura del supermercato sono pensati per garantire la massima flessibilità di servizio: dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:30 e la domenica dalle 9:00 alle 21:00.