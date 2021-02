Uova di Pasqua Lindt Excellence per gli amanti del fondente

Pubblicato il 25 febbraio 2021 | 16:34

La grande novità dellaè dedicata agli amanti del cioccolato fondente, che quest’anno potranno degustare una sorpresa di cioccolato: l’arrivo delle festività diventa infatti l’occasione perfetta per lasciarsi avvolgere dalle sfumature diGrazie ai fondentisti potranno degustare delle uova di alta qualità dal sapore unico e inimitabile, che racchiudono tutta la bontà del cioccolato fondente ad alte percentuali delle classiche tavolette. Uovo Lindt Excellence 70% Cacao, Uovo Lindt Excellence 85% Cacao e Uovo Lindt Excellence Orange Intense.Tre ricette che grazie alla loro incredibile bontà e all’elegante e raffinato packaging diventano l’idea regalo perfetta per esaudire i desideri dei puristi del cioccolato fondente e non solo.racchiude tutta l’armonia di un grande cioccolato fondente. Il suo gusto perfettamente equilibrato avvolge il palato, svelando tutta l'intensità e gli aromi del cacao.Uovo Lindt Excellence 70% Cacao, 175 gr, disponibili nei Lindt Shop, sull’e-shop Lindt www.lindt.it/shop , nelle migliori pasticcerie e negozi specializzati dolciari d’Italia e in GDO - prezzo consigliato al pubblico €14,99ha un sapore unico e deciso: una volta in bocca sprigiona l’aroma tipicamente persistente e amaro delle intense note di cacao tostato, vero protagonista di questa degustazione.Uovo Lindt Excellence 85% Cacao, 175 gr, disponibili nei Lindt Shop, sull’e-shop Lindt www.lindt.it/shop , nelle migliori pasticcerie e negozi specializzati dolciari d’Italia e in GDO - prezzo consigliato al pubblico €14,99, tutto il sapore di una delle tavolette più amate dai chocolate lover racchiuso in un raffinato uovo di Pasqua. Un’esperienza di gusto ricca e sorprendente data dal connubio tra finissimo cioccolato fondente Lindt, note di arancia e sfoglie di mandorle croccanti.Uovo Lindt Excellence Orange Intense, 185 gr, disponibili nei Lindt Shop, sull’e-shop Lindt www.lindt.it/shop , nelle migliori pasticcerie e negozi specializzati dolciari d’Italia e in GDO - prezzo consigliato al pubblico €14,99