Pubblicato il 26 febbraio 2021 | 13:25

Atteso nella giornata di oggi la prima bozza del Dpcm pasquale

Le possibili limitazioni del nuovo Dpcm

Dovrebbe arrivare oggi, venerdì 26 febbraio, la prima bozza del Dpcm che scatterà sabato 6 marzo e dovrebbe essere valido per un intero mese; Pasqua compresa. Nel frattempo, i segnali degli ultimi giorni, a partire dalla Conferenza Stato-Regioni di ieri, ha lasciato trapelare qualche indizio sulle prossime limitazioni.Tra le categorie che potrebbero rimanere a mani vuote, rispetto alle richieste avanzate al Governo , c'è la ristorazione. Nonostante la proposta di lasciar scegliere ai locali quale dei due servizi attivare (cena o pomeriggio) il Governo sembra orientato a continuare sulla linea del solo servizio a pranzo in zona gialla. In questo modo, i locali potranno restare aperti fino alle 18 per le consumazioni e fino alle 22 sarà consentito l'asporto. Il delivery, invece, resta permesso ad ogni ora. Eccezioni a queste norme per autogrill, mense e ristoranti all'interno degli alberghi (ma solo per i soli ospiti della struttura).Certò è il divieto di spostamento tra le Regioni fino al 27 marzo. Ma assieme al prossimo Dpcm, il divieto potrebbe essere nuovamente prorogato. Come sempre è consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Così come gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, ragioni di salute o situazioni di necessità. Permessa in zona gialla in ambito regionale la visita in una sola abitazione privata, una volta al giorno, fra le 5 del mattino e le 22. Possono spostarsi due persone più i figli minori di 14 anni.Per quanto riguarda le seconde case, dovrebbe essere consentito recarvisi anche se sono in zone rosse (salvo altre disposizioni a carattere regionale); ma ciò è valido solo per il nucleo familiare. Sono vietati i viaggi per turismo.Relativamente ai consumi, i negozi rimarrano chiusi solo in zona rossa (dove viene garantito esclusivamente il commercio di prodotti essenziali). Mentre in zona gialla e arancione tutti i negozi sono aperti, mantenendo comunque le solite misure di sicurezza: distanziamento, mascherina, ingressi contingentati. Nei weekend dovrebbero rimanere sempre chiusi i centri commerciali. Chi attendeva la riapertura di palestre e piscine per ritornare a praticare la propria attività sportiva, resterà deluso. Stessa cosa per chi pratica sport di contatto e di squadra. Consentita, invece, l'attività motoria individuale all'aperto come la camminata, la bici e la corsa. Al momento, il Cts non ritiene opportuno allentare le restrizioni in questo settore. Se le cose dovessero migliorare si potrebbe pensare almeno a lezioni individuali o su prenotazioni.La cultura potrebbe vedere la luce in fondo al tunnel. La ministra agli Affari regionali e alle autonomie, Mariastella Gelmini ha annunciato che una possibile riapertura per cinema e teatri potrebbe arrivare dal 27 marzo (giorno della Festa del teatro). Si lavora a un protocollo molto rigido che dovrebbe prevedere anche l'uso delle mascherine FFp2, il distanziamento in sala, la misurazione della temperatura, biglietti personali e acquistabili solo online nonché la sanificazione delle sale alla fine di ogni spettacolo (l'utlimo dei quali non può terminare dopo le 22). Possibile che, a fine marzo, si allentino anche le restrizioni del fine settimana per musei e parchi archeologici.