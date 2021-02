Pubblicato il 26 febbraio 2021 | 15:13

, l’insegna italiana discount, con sede a Venezia, presente in 9 regioni con oltre 470 punti vendita, lancia per il 2021, nel mese di marzo, una campagna per valorizzare il ruolo e il lavoro delle donne nella società.Il nome scelto,, definisce i valori e lo spirito di questa iniziativa: IN’S ha a cuore le donne e l’imprenditoria femminile e ha scelto di raccontare le storie di imprenditrici, mamme, sorelle e figlie che ogni giorno portano avanti con coraggio e determinazione i loro sogni e progetti, pur fra mille impegni e difficoltà.La pandemia, infatti, ha fatto emergere disparità e criticità. Secondo i dati, nel secondo trimestre del 2020, il numero di nuove imprese femminili è crollato del 42,3%.In questo scenario,vuole valorizzare le tante imprese in rosa e che rappresentano tante eccellenze del Made in Italy; un messaggio importante che vuole lanciare alle donne e alle generazioni future. Un messaggio che si inserisce a pieno nei valori storici dell’insegna discount, dove più del 60% delle dipendenti è donna.Il progetto inizierà con il mondo vitivinicolo e il ritratto che emerge è quello di una realtà discount che valorizza la filiera perché il rapporto è basato su valori comuni e condivisi.è una delle declinazioni del progettoper far conoscere la qualità dei vini IN’S e raccontare la storia delle imprenditrici. La comunicazione multicanale racconterà la storia di una donna imprenditrice e titolare di un’azienda di produzione vinicola.La prima protagonista di questo ciclo di narrazioni di imprenditoria femminile sarà, a conduzione dell’azienda vinicola di famiglia dal 1992. Dopo averne trasferito e consolidato la sede in Friuli, quest’ultima è una delle realtà vinicole di riferimento nel Nord-Est d’Italia.La collaborazione con le donne del vino si concretizzerà con la creazione e la messa in scaffale di una bottiglia, un Ribolla Gialla Spumante e un Cabernet Sauvignon che saranno venduti da marzo in tutti gli oltre 470 punti vendita.Sarà realizzata con un pink-packaging estremamente femminile per valorizzare il rapporto donne/viticoltura. In parallelo, una bottiglia, con etichettata illustrata e personalizzata, sarà protagonista di una campagna che coinvolgere giornaliste, influencer e Celeb – tra cui– e che sarà accompagnata da uno storytelling sui canali digital e social di