La pandemia spinge il Cioccolato di Modica: aumentata la produzione

Pubblicato il 26 febbraio 2021 | 13:26

Cioccolato

Trend in aumento nel 2020 per il cioccolato di Modica Igp con la produzione, nel periodo della pandemia, che raggiunge 209mila chili per oltre 2,4 milioni di barrette. Nel 2019 è stata registrata una produzione di 171mila chili per 2 milioni circa di barrette. Il dato economico è stato ufficializzato con un incontro pubblico dei giorni scorsi al quale hanno partecipato il sindaco di Modica Ignazio Abbate, il presidente del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica Salvo Peluso e il direttore dell'organismo di tutela Nino Scivoletto.Dal quadro economico presentato è emerso che le aziende produttrici del cioccolato di Modica Igp sono complessivamente 23 di cui 16 consortili. È specificato che le imprese associate al Consorzio sono, nei fatti, 18, ma di queste una, pur essendo certificata non ha ancora avviato la produzione, l'altra è in corso di certificazione, avendo modificato e ampliato il sito produttivo. Viene ricordata la cronistoria recente del Consorzio con iscrizione nel Registro Europeo della Igp nel 2018 dopo il deposito del dossier al Mipaaf nel 2016, Passaporto digitale del Poligrafico e avvio della produzione certificata nel 2019, emissione del francobollo dedicato al cioccolato di Modica Igp nel 2020.