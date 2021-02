Antica Macelleria Falorni

tra le eccellenze food di Forbes

Pubblicato il 27 febbraio 2021 | 18:22

L'Antica Macelleria Falorni, di Greve in Chianti (Firenze), è stata selezionata dalla rivista Forbes come una delle 100 eccellenze 'food' 2021. Fondata nel 1806, spiega una nota, l'Antica Macelleria Falorni produce da ben nove generazioni salumi di alta qualità, seguendo metodi di lavorazione tradizionali e antiche ricette, unite a moderne tecniche di produzione.



Sono utilizzati esclusivamente suini italiani ai quali "aggiungiamo quel 'tocco personale' che rende unici i nostri salumi: un sapiente dosaggio di vino Chianti o un pizzico di spezie ed erbe aromatiche, una lenta stagionatura", prosegue la nota. La macelleria di Greve in Chianti è stata premiata già nel 2006 dall'Unione delle Camere di Commercio come una delle 100 aziende storiche d'Italia presenti da più di 150 anni.



Stefano Bencistà Falorni, assieme al fratello, ha saputo sviluppare la macelleria da piccola bottega di paese a una vera e propria azienda di alta qualità alimentare, che esporta salumi in tutto il mondo.

