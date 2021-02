Pubblicato il 27 febbraio 2021 | 18:43

Folla in centro a Milano nell'ultimo sabato prima dell'ingresso in fascia arancione che scatterà lunedì. I milanesi, vista anche la bella giornata con delle temperature primaverili, si sono riversati in centro per passeggiare, fare shopping e bere l'aperitivo seduti ai tavolini all'aperto dei bar che si affacciano su piazza del Duomo.Fuori da alcuni bar c'è la coda di persone che sono in attesa di sedersi ai tavoli per bere l'aperitivo anticipato, visto che la chiusura scatta alle 18.Folla anche in corso Vittorio Emanuele la via dello shopping che costeggia il Duomo. Fuori da alcuni negozi di catene di fast fashion si sono create delle code. Sul corso passano macchine dei Carabinieri e della Polizia che controllano la situazione.Pieni anche i parchi, a partire dal Sempione e pure i locali dall'Arco della Pace. Migliaia di giovani seduti ai tavolini all'aperto di bar e ristoranti di corso Sempione, tantissime famiglie con bambini ad invadere la piazza antistante l'Arco.