Sardegna per prima in zona bianca: l'isola felice dei ristoranti

Pubblicato il 27 febbraio 2021 | 14:27

Da lunedì primo marzo la Sardegna passerà in zona bianca. È la prima regione in Italia. In area arancione Lombardia, Marche e Piemonte e in area rossa Basilicata e Molise. Lo prevedono le nuove ordinanze firmate dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia. È intanto in corso il tavolo di confronto tra Ministero della Salute, Iss e Regione Sardegna per definire le modalità attuative del passaggio.I positivi dati epidemiologici consentiranno di ridurre ai minimi termini per gli abitanti dell’isola le misure di contenimento: in pratica rimangono in vigore solo l’obbligo della mascherina, il di distanziamento sociale e l’obbligo di sanificazione. La scorsa settimana il medesimo traguardo era stato sfiorato dalla Valle d’Aosta.L’ingresso in zona bianca farà della Sardegna un’«isola felice»: il dpcm in vigore dal 15 gennaio consente infatti di tenere aperti anche nelle ore serali bar e ristoranti, palestre cinema, teatri e musei. L’intera «ripartenza» di queste attività ed eventuali misure di controllo e precauzione dovranno ora essere disciplinate da un’ulteriore ordinanza che spetta al governatore Christian Solinas. La prudenza dovrà giocoforza prevalere anche perché, proprio in Sardegna, sono attivi almeno tre focolai che hanno costretto altrettanti comuni a chiudersi in «zona rossa»: sono La Maddalena, Bono e San Teodoro, tutti in provincia di Sassari.