Pubblicato il 03 febbraio 2021 | 12:55

Commercianti, ristoratori, baristi e proprietari di discoteche non si fermano e per manifestare contro il governo e le chiusure dei loro locali, mercoledì mattina hanno bloccato il traffico di Milano. Cinquanta macchine partite dalla Brianza sono arrivate sotto la sede della Regione Lombardia. Durante il loro passaggio hanno mandato il tilt la circolazione cittadina, soprattutto in viale Zara.Non è la prima volta che ristoratori e commercianti arrivano in auto dalla Brianza a Milano. Il 21 gennaio avevano bloccato le strade del capoluogo lombardo con un corteo di auto e in Regione era stata organizzata una manifestazione di protesta.