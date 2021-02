Pubblicato il 03 febbraio 2021 | 11:03

Tra i prodotti entrano la macchina impastatrice e la bottiglia termica

Cambia il paniere Istat per l'inflazione. Tra i prodotti rappresentativi dell'evoluzione nelle abitudini di spesa delle famiglie e delle novità normative, entrano nel paniere 2021: integratori alimentari, casco per veicoli a due ruote, mascherine chirurgiche, mascherine FFP2, gel igienizzante mani, ricarica elettrica per auto, monopattino elettrico sharing, servizio di posta elettronica certificata e dispositivo antiabbandono. Tra i prodotti che rappresentano consumi consolidati, entrano, tra gli altri, macchina impastatrice e bottiglia termica. Nessuno prodotto esce perché, spiega l'Istat, nessuno mostra "segnali di obsolescenza".Tra i prodotti entrati per migliorare la rappresentatività del paniere sono da segnalare anche, oltre a impastatrice e bottiglia termica: interiora o frattaglie; pomodori da insalata cuore; scalogni; T-shirt bambini; scarpe da ginnastica e scarpe da trekking, il cui consumo - spiega l'Istat - è stato molto più sostenuto a causa dei vincoli introdotti nello svolgimento delle attività sportive in ambienti chiusi (palestre in primis); calzature da casa uomo e donna, anch'essi già presenti nelle scelte di acquisto delle famiglie, ma il cui consumo è stato "fortemente rilanciato dal maggior tempo passato nella propria abitazione a seguito delle restrizioni introdotte alla mobilità personale per contrastare la pandemia".Le novità del 2021, con riferimento sia ai pesi sia al paniere, spiega l'Istat, riflettono la costante evoluzione dei comportamenti di spesa delle famiglie ma anche l'impatto di eventi, come la pandemia tuttora in corso, che condizionano le scelte d'acquisto e la struttura della spesa per consumi.