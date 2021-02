Terre di Toscana rimandata al 2022

Pubblicato il 03 febbraio 2021 | 12:17

Sarà rimandata al 2022 la 14ª edizione di Terre di Toscana, che sarebbe dovuta svolgersi domenica 11 e lunedì 12 aprile 2021 all'Hotel Una Esperienze Versilia Lido a Lido di Camaiore (Lu).



Il perdurare della emergenza sanitaria e delle conseguenti misure adottate dal Governo italiano perlomeno fino al 30 aprile, con le fiere e gli eventi in genere che non possono essere svolti e la presumibile continuazione delle limitazioni agli spostamenti, hanno indotto gli organizzatori a ritenere che non vi siano le condizioni, il clima, la fattibilità né la possibilità concreta di organizzare Terre di Toscana nel mese di aprile prossimo, così come programmato. Perciò la quattordicesima edizione della manifestazione slitterà al 2022. Per tornare a essere una festa. E per essere vissuta come tale.



Terre di Toscana è un evento di Acquabuona.it, testata giornalistica on-line che dal 1999 racconta con passione e professionalità l'enogastronomia e l'agroalimentare del Belpaese (www.acquabuona.it). Acquabuona.it da 9 anni è anche organizzatrice di Vini d’Autore-Terre di Italia, kermesse dedicata al vino di qualità del Bel Paese, dove ogni anno prendono parte oltre 80 cantine “autorali” provenienti da tutto lo Stivale.



Terre di Toscana si avvale del patrocinio del Comune di Camaiore.





© Riproduzione riservata

HOME > NOTIZIE IN TEMPO REALE > Terre di Toscana rimandata al 2022 - Italia a Tavola

LE ALTRE NOTIZIE IN TEMPO REALE

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili” Alberto Lupini

fiera iat italiaatavola terre di toscana toscana evento covid pandemia lido di camaiore