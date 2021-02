Farchioni, tre ori e un bronzo all’Olio Officina Festival di Milano

Pubblicato il 04 febbraio 2021 | 15:04

Tre medaglie d’oro, un premio speciale e un bronzo. Questa la bacheca dei riconoscimenti conquistati daal Concorso di packaging e visual design “” promosso dall’Condi bottiglie vendute, pari all’del volume totale delle vendite di olio evo in Italia, il gruppo agroalimentarecon sede a Gualdo Cattaneo, in Umbria, è il leader del mercato dell’olio nella gdo italiana.Nel dettaglio:"Ciò che ci distingue e che ci rende leader del settore è, prima di tutto, l’attenzione maniacale per l’eccellenza della parte produttiva agricola”, spiega, manager di. In più, continua, “i nostri investimenti in innovazione - dalla produzione al confezionamento alla vendita - sono ispirati al principio della sostenibilità contadina, che mette al bando gli sprechi, spesso addirittura controproducenti nei confronti della qualità. Proprio come facevano i nostri nonni nell’azienda agricola, ma con in più le conoscenze e la sensibilità di oggi, le nostre azioni e l’impegno che ci distingue sono tutti orientati verso la qualità dei processi e dei prodotti, la sicurezza ed il benessere dei lavoratori, la sicurezza alimentare, la tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica. Perché noi stessi siamo i primi consumatori di ciò che produciamo: un tutt’uno tra famiglia, azienda e lo splendido ambiente che ci circonda”.Tra gli interventi orientati alla sostenibilità “c’è anche il packaging riciclabile”, come quello delle bottiglie premiate. “Oggi - ricorda ancora- le aziende olearie investono molto anche nel design. Presentarsi in una veste bella e attraente, oltre che pratica e funzionale, aumenta l’attenzione del consumatore. Inoltre, come ricorda nelle sue motivazioni questo premio, contribuisce a creare bellezza e a coniugare la bontà del prodotto alla bellezza delle forme. Ecco perché siamo molto grati e felici per questo importante riconoscimento”.L'eventosi svolge da oggi fino al 7 febbraio e, nel rispetto delle norme anti-covid, sarà trasmesso direttamente dalla redazione di, in streaming, visibile sul portale www.olioofficina.it Nel corso dell’evento, spazio a temi riguardanti il design, l’architettura, l’economia, le scienze, la tecnologia, l’arte gastronomica e l’oleologia con annessa l’arte e la scienza dell’assaggio, ma anche spettacoli, mostre d’arte e altro ancora.Il filmato relativo alla premiazioneandrà in onda domenicasulla pagina dedicata al Festival sul portale www.olioofficina.it . Tutta la giornata sarà dedicata alla premiazione.Eccezionalmente, infatti, il festival nell'edizione 2021 si estende anche alla giornata di domenica, anche con la sezione "", che comprende la rubrica "", e la sezione "", dove è possibile ascoltare e vedere le considerazioni fatte intorno alle scelte di design, dalla viva voce delle stesse aziende olearie o acetiere.