L'Olio Toscano Igp

sarà protetto in Giappone



Pubblicato il 04 febbraio 2021 | 12:37

Novità per la Toscana nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione Europea e il Giappone: l'olio extravergine d'oliva toscano Igp è entrato nell'elenco dei nuovi 28 prodotti agricoli europei di qualità protetti nel paese del Sol levante, le cosiddette indicazioni geografiche (Ig).



L'accordo di partenariato economico, spiega una nota della Regione, infatti, tra le altre cose, prevede l'aggiornamento dell'elenco delle produzioni tutelate, ugual numero di prodotti protetti in Giappone e altrettanti giapponesi protetti in Europa. Oltre all'elenco di prodotti Ig, l'accordo, entrato in vigore l'1 febbraio del 2019, prevede semplificazioni di regolamentazioni, scambi di persone e servizi, armonizzazione di standard di sicurezza tra Europa e Giappone, ma soprattutto l'abbattimento di gran parte del miliardo di euro di dazi doganali pagati ogni anno dalle aziende europee che esportano in Giappone.



"L'inserimento del nostro olio Evo tra i prodotti protetti in Giappone - commenta la vicepresidente della Regione e assessore all'agroalimentare Stefania Saccardi - rappresenta un traguardo che ci inorgoglisce e fornisce un'ulteriore grande opportunità a uno dei nostri prodotti d'eccellenza, la nostra Igp più grande con quasi 9mila produttori".

