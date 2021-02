Pubblicato il 04 febbraio 2021 | 16:01

Riparte senza soluzione di continuità anche nel nuovo anno il piano di espansione di, catena di supermercati con oltre 680 punti vendita presenti su tutto il territorio, con una duplice inaugurazione a(BO) e(MB).L’investimento complessivo sostenuto per la realizzazione delle due operazioni ammonta ad oltreche rientrano nel piano da oltredi euro stanziati dall’Azienda nel corso del 2020 per l’apertura di 5, diversi interventi di restyling della rete esistente e importanti investimenti nella logistica.Il nuovo punto venditadi(MB), il cui taglio del nastro si è tenuto giovedì, si trova in Via N. Sauro e, in linea con la filosofia aziendale che predilige operazioni di riqualificazione di aree già edificate a consumo di suolo pari a zero, sorge su un’area precedentemente occupata da un ex fabbrica tessile ormai dismessa da più di 20 anni.Inoltre, l’attenzione diverso la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica contraddistingue anche questo punto vendita, realizzato secondo una logica totalmente green.L’edificio, che rientra ined è dotato di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale, presenta un’area vendita di oltree dispone di unda 177 kW.Inoltre, l’impianto di luci adi cui è dotato consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione. Il 100% dell’utilizzata dal supermercato proviene daParticolarmente rilevante anche il risvolto occupazionale di questa nuova apertura, specialmente in virtù dell’attuale contesto economico, che ha portato all’assunzione diche inizieranno così il proprio percorso lavorativo in Lidl Infine, da sempre attenta ai suoi clienti e alla comunità in cui opera, l’Azienda ha realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale una nuova rotatoria su Via N. Sauro, oltre ad eseguire il rifacimento dei marciapiedi in modo tale da riqualificare il tratto stradale adiacente al nuovo edificio.L’inaugurazione del punto vendita di(MB) a cui ha partecipato anche il sindaco, si è svolta nel pieno rispetto delle norme di sicurezza necessarie: i collaboratori sono muniti di mascherine, mentre alle casse sono installate barriere in plexiglass.Ai clienti in attesa di entrare nel punto vendita vengono forniti l’igienizzante per le mani e un carrello igienizzato per gli acquisti.Gli orari di apertura del supermercato sono pensati per garantire sempre il miglior servizio, evitando il più possibile l’affollamento del punto vendita: dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:30 e la domenica dalle 8:30 alle 20:30.