Poggio Torselli, a San Valentino presenta il Bizzarria Rosato 2019

Pubblicato il 04 febbraio 2021 | 15:28

(il Bizzarria Rosato 2019)

In occasione della festa degli innamorati,racchiude i migliori auspici per l’anno a venire nella nuova annatadelIlè un’anticipazione di primavera, che si rivela al naso con le note floreali del gelsomino, insieme ai sentori di rosa, violetta e agrumi. Il colore è rosa chiaretto intenso, limpido e vivace nel calice.Il vino evoca la rinascita dei sensi, la stessa che tra pochi mesi risveglierà la vegetazione del giardino all’italiana dellain. Tra le colline del, in una piccola vigna di circa mezzo ettaro con esposizione est/sud-est,coltiva le uve Pugnitello.Si tratta di un antico vitigno a bacca blu-nera presente nella sola, una varietà salvata dall’estinzione e valorizzata sul finire degli anni ‘80 grazie a un progetto di ricerca delleIl nome richiama la forma del grappolo, corto e compatto, simile infatti a un piccolo pugno. Ala vendemmia delsi svolge a metà settembre, con un’attenta selezione dei grappoli in vigna. La pressatura soffice è seguita dalla vinificazione con lieviti indigeni del solo mosto fiore.La fermentazione è lenta e a temperatura controllata in acciaio. Dopodiché il vino riposa per dieci mesi sulle fecce, mosso da frequenti bâtonnage.Il risultato è racchiuso in 1.300 bottiglie di, che perpropone in una raffinata confezione in legno massello di noce naturale, insieme a due calici da degustazione.La cassetta è acquistabile direttamente nello shop online nel sito www.poggiotorselli.it al prezzo diIVA inclusa.