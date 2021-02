Pubblicato il 06 febbraio 2021 | 11:48

È tutto pronto in Laguna. Oggi (sabato 6 febbraio alle 17 e domenica 7, sempre alle 17) si alza il sipario sul Carnevale di Venezia 2021, tutto in digitale. Una festa, vissuta in sicurezza, che entrerà direttamente nelle case di chi vorrà con un appuntamento streaming sul sito web del Carnevale di Venezia. E sempre online dall’11 al 16 febbraio sarà possibile partecipare a una serie di eventi virtuali dedicati al Carnevale, dalla storia alle tradizioni, alle maschere, ai costumi e al teatro.Il Carnevale di Venezia digitale porterà quindi divertimento con musica e intrattenimento. Ma anche interviste e collegamenti streaming da Ca’ Vendramin Calergi, il meraviglioso palazzo, sede del Casinò di Venezia, che si affaccia sul il Canale Grande.Nei giorni previsti non mancheranno inoltre approfondimenti sulle storie di Carnevale.Quaranta cortometraggi, realizzati proprio per l’edizione 2021, permetteranno di scoprire i veri protagonisti del Carnevale di Venezia. Artisti, artigiani, costumisti. E poi i luoghi del Carnevale, dai musei ai teatri, dagli atelier ai laboratori di maschere, dagli esercizi commerciali ai ristoranti, ai bàcari (le famose osterie veneziane), alle pasticcerie e ai caffè non mancano le golosità tipiche di una festa, tra le più antiche del mondo.