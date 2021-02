Da nord a sud pienone ai ristoranti e folla per le strade

Pubblicato il 07 febbraio 2021 | 00:08

Preoccupazione delle autorità sanitarie per la folla al centro di Roma nel primo weekend 'giallo, tanto che la polizia locale ha effettuato chiusure a soffietto su vari punti di via del Corso per far defluire le persone. Folla anche in alcune zone della movida della Capitale e così in tante altre città italiane a partire da Milano.

Pienone anche in molti ristoranti della penisola e sui litorali del centro sud grazie alla bella giornata.

Molti hanno voluto approfittare del clima clemente e senza pioggia per concedersi un tranquillo weekend a passeggio con la propria famiglia, riassaporando i tempi dell'epoca pre-covid. Per domenica, invece, le previsioni meteo prevedono al nord nuova ondata di maltempo e anche le presenze in strada, a causa della pioggia e del vento, dovrebbero essere inferiori rispetto a quelle registrate oggi. Tra le curiosità della giornata anche un singolare cielo giallo, che ha avvolto Milano e il resto della Lombardia, dovuto ai venti del Sud provenienti dall'Africa che hanno trasportato la sabbia del deserto. Fenomeni simili si sono avuti anche in altre regioni del Nord.