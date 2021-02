Pubblicato il 08 febbraio 2021 | 08:53

Tre mesi dopo la chiusura arrivata lo scorso 5 novembre, in ragione del crollo del fatturato in un momento in cui il turismo langue, ha riaperto lo storico caffè Gambrinus di Napoli.Una chiusura a suo modo emblematica del momento di difficoltà che sta vivendo l'intero settore, per lo storico caffè di piazza Trieste e Trento, abituato ad essere un richiamo per i turisti e a ospitare nei suoi salottini arredati in stile liberty, con stucchi e statue di fine Ottocento, Capi di Stato e monarchi, da Cossiga a Mattarella tra i tanti."Non vedevamo l'ora di poter riaprire - affermano i titolari Antonio Sergio e Massimiliano Rosati - per dare un segnale alla città ma anche ai dipendenti che ci sono stati vicino in questi mesi di cassa integrazione. Il nostro auspicio è pian piano di poterli far lavorare tutti a pieno regime". La riapertura - si sottolinea - è nel rispetto delle prescrizioni in vigore in fatto di contenimento della pandemia con chiusura alle 18.