Distanziamento nei ristoranti? A New York si mangia in un camper vintage

Pubblicato il 08 febbraio 2021 | 09:08

Il camper vintage riconvertito in privé. Fonte: Tarallucci e Vino





Con i tempi che corrono, la parola d’ordine per i ristiranti di tutto il mondo è: reinventarsi. E così, in tempi di pandemia, il ristorante italiano Tarallucci e Vino di New York ha pensato a una cena-esperienza in un camper vintage. Obiettivo: far staccare totalmente la spina ai propri clienti e catapultarli in una dimensione dove possono lasciare lo stress e le ansie alla porta.Di fronte alla necessità di rivedere le sale interne per contenere i contagi, il ristorante ha ridato nuova vita ad un Serro Scotty degli inizi degli anni '60 riconvertendolo in un privé.L'idea di trasformare il camper in una mini sala ristorante è venuta, come spesso succede, durante una conversazione tra amici, nel tal caso tra Luca Di Pietro, proprietario di Tarallucci e Vino e originario dell'Abruzzo e Sara Risigo, veneta di nascita e a New York impiegata nel campo della moda e del design."Io e Sara ci conosciamo da diversi anni - ha detto all'Ansa Luca -. Mi aveva parlato del camper in tempi non sospetti e mi era piaciuto da subito. Quando poi siamo stati costretti a chiudere all'interno ci siamo detti, 'perché non usarlo per fare cene private?'. Così Sara lo ha rimesso a posto e lo ha portato davanti al ristorante"."Questo modello di camper è stato come un amore a prima vista per me - continua Sara - lo avevo notato anni fa mentre ero in macchina nella zona di Woodstock e dopo averci pensato un po' ho deciso di comprarlo. Sono tutti pezzi unici, realizzati a mano e non se ne producono più".Il piccolo camper può accomodare fino a quattro persone. Di solito, come ha spiegato Luca, viene prenotato da coppie, amici o membri della stessa famiglia. In pratica persone che si conoscono e possono evitare il distanziamento sociale."Il nostro camper - dice ancora Luca - il modo in cui è arredato, i colori, dà sicurezza, offre un'idea di normalità. La pandemia ha cambiato il nostro modo di vivere e il trend ora è quello appunto di volersi ritrovare come in una 'comfort zone', un posto ovattato, e far finta che non ci sia il Covid. Non a caso anche ciò che i nostri clienti ordinano è in linea con questo mood. Piuttosto che un piatto ricercato preferiscono ad esempio delle lasagne, perché è appunto un cibo che innesca dei ricordi nella loro testa, li fa ritornare bambini".Il successo del camper è stato immediato ed è particolarmente gettonato in particolare in vista del periodo di San Valentino per quelle coppie che voglio godersi tutta l'intimità possibile senza preoccuparsi del trambusto della strada.