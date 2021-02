Pubblicato il 09 febbraio 2021 | 15:06

Salute, arte, cultura e ambiente ma anche progetti legati alla sostenibilità e ad un minore impatto ambientale: sono numerose le iniziative messe in campo dalper aumentare la consapevolezza dei consumatori sull’importanza di prendersi cura della propria salute.Tra queste, le nuove retroetichette personalizzate realizzate in collaborazione conCentrale, infatti, l’impegno dell’azienda che ogni anno veicola, proprio grazie alle retroetichette personalizzate, messaggi importanti a sostegno di iniziative culturali, dell’ambiente, della salute o dell’arte grazie alle“Sensibilizzare le persone su temi importanti come la prevenzione e la tutela della salute è perun impegno concreto che rispecchia i valori dell’azienda, dal 1907 garanzia di salute e benessere” spiega, Amministratore Delegato delGiorno per giorno prenditi cura di te” e “Muoviti per la salute del tuo cuore”, questi i due temi scelti per le retroetichette 2021 frutto della collaborazione tra l’azienda bergamasca leader nella produzione di acque minerali ein prima linea da oltre 30 anni nella lotta allae alleDue consigli di prevenzione e azione per incoraggiare i consumatori a prestare maggiore attenzione alla salute, allo stile di vita e all’alimentazione.La ricerca, negli ultimi vent’anni, ha fatto progressi enormi, ma sono proprio la prevenzione e la rapidità nel riconoscere eventuali sintomi, gli alleati principali per proteggere il nostro cuore, cervello, vene e arterie.