Pubblicato il 09 febbraio 2021 | 12:05

A Nantes rider sullo scooter banditi dalle aree pedonali del centro

Aree pedonali off limits per i rider. Considerati troppo pericolosi per i passanti, i fattorini in scooter sono stati banditi dal centro di Nantes. La cittadina bretone chiude così alle consegne a domicilio motorizzate per salvaguardare la sicurezza di cittadini e negozianti.Grazie al movimento Ras le Scoot Nantes, creato un anno fa, per le consegne nelle vie del centro i riders dovranno accontentarsi delle due ruote a pedali. Oppure andare a piedi. Per chi scegliesse di lasciare il mezzo a motore fuori dalle aree pedonali, il comune francese ha pensato di individuare degli appositi parcheggi riservati (a pagamento).La decisione colpisce un settore che, nella sola Nantes, conta circa 700 fattorini motorizzati che consegnano pasti per Deliveroo e UberEats; di questi, il 70% va sullo scooter. Ma il divieto di accesso alle zone pedonali sarà valido anche per tutti i possessori di un veicolo a due ruote dopo le 11.30 del mattino. Una misura già introdotta in Francia, nella città di Montpellier. Parigi sta valutando di fare altrettanto.