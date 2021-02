Pubblicato il 09 febbraio 2021 | 09:32

La Fiera dell’Alto Adriatico, che doveva svolgersi a Caorle (Ve) dal 21 al 24 febbraio 2021 è stata rimandata al 2022. La Segreteria organizzativa comunica che i dirigenti della fiera stanno cercando un modo per poter essere comunque un punto di incontro e di riferimento per il mondo dell’Horeca anche quest’anno con un’attività alternativa.La Fiera dell’Alto Adriatico è, infatti, il punto di riferimento per il mondo Horeca del Nord-est italiano, un must per tutti gli operatori del settore e il luogo per conoscere le novità delle aziende e capire le nuove tendenze di mercato.