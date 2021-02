Il tè con le bolle conquista l'Europa: Food trend da 2,2 miliardi di dollari

Pubblicato il 09 febbraio 2021 | 15:17

Vale 2,2 miliardi di dollari con una stima dei 3,5 entro il 2026 il mercato globale del Bubble Tea, bevanda nata a Taiwan e composta da thè freddo, latte e perle di tapioca. La bevanda, conosciuta anche con il nome di "tè con le bolle" e affermatosi come prodotto "globetrotter" che ha viaggiato dall'Asia al Nord America (Stati Uniti e Canada) fino all'Europa, incuriosisce, grazie al suo look colorato e alle molte possibilità di personalizzazione, i millennials dopo avere convinto i più giovani.Il consumo di concretizza in un drink a base di tè (nero, verde o oolong) che può essere servito caldo o freddo a cui si aggiungono latte o sciroppo alla frutta e uno o più topping: dalle perle di tapioca alle popping bobas (piccole palline alla frutta), dai semi di chia fino all'aloe vera.Lungo lo Stivale a diffondere il trend è "Frankly", startup nata nel 2017 e accredita come la prima di settore con sette negozi aperti (quattro a Milano, gli altri a Torino, Bologna e Bergamo), 55 dipendenti e oltre 1 milione di drink serviti ogni anno per una crescita del 75% registrata nell'anno della pandemia. Il 2020 è stato chiuso con un fatturato di 1.4 milioni di euro.