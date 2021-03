Pubblicato il 01 marzo 2021 | 11:00

, parte del Gruppo, realtà multinazionale di riferimento dellatra i più importanti operatori mondiali, celebra idall’apertura del suo primo negozio in Italia.Un percorso che ha rispettato appieno i programmi iniziali di ingresso nel mercato italiano e l’introduzione di un nuovo modello di spesa, discount nel prezzo e nel formato senza rinunciare a qualità e responsabilità.Il lavoro di progettazione dell’ingresso diin Italia, partito nel 2016, è stato centrato su una offerta personalizzata. Così l’esperienza di spesa diper il pubblico italiano, che ha debuttato nel marzo 2018, ha iniziato la diffusione di un nuovo modello di spesa e di offerta discount.La selezione qualitativa dei prodotti di marca e l’ampia offerta di prodotti esclusivi ha progressivamente conquistato e fidelizzato sempre più clienti. Gli elementi centrali di questa spesa innovativa sono uncompatto ma completo di prodotti per l’80%e marche esclusive come sinonimo di convenienza e qualità.La nuova idea di spesa proposta dasi caratterizza anche di negozi luminosi e ben organizzati, nei quali è facile trovare i prodotti e avere tutto a portata di mano, risparmiando tempo e denaro.Una spesa focalizzata sull’essenziale, grazie ad una preselezione accurata dei migliori fornitori e pratiche di produzione, e capace di gratificare il cliente sia sul fronte della qualità che dell’esperienza in-store. La fiducia delle famiglie verso la convenienza diè confermata anche dal sigillo Altroconsumo “”.“La crescita sostenibile ha guidato l’ampliamento della nostra presenza territoriale. La collaborazione con fornitori di eccellenza è stata ed è centrale nella nostra offerta. La qualità del Made in Italy è imbattibile e viene valorizzata nelle nostre selezioni. L’efficienza dei processi e le nostre politiche di acquisto responsabile consentono di portare un beneficio diretto ai nostri clienti: ile la nostra offerta discount coniugano la qualità con le nuove esigenze di consumo” - ha commentato, Country Managing Director Italia diIn questi tre anni di continuo sviluppo,ha radicato la sua presenza nel nord Italia attivando un sistema di gestione dell’energia interamente certificatoPresente sul territorio con due poli logistici a Oppeano (VR) e a Landriano (PV) - necessari per la veloce turnazione e rifornimenti nonché per ridurre i trasporti e contenere le emissioni – edislocati tra Lombardia (30), Veneto (29), Piemonte (17), Emilia-Romagna (13), Friuli-Venezia Giulia (10) e Trentino-Alto Adige (9).In continua crescita anche nel 2021, sono già 2.000 le opportunità lavorative generate dain Italia, ricoperte per il 61% da donne, di cui il 39% in posizioni manageriali; una spinta occupazionale di valore, ben percepita anche dagli universitari e dai giovani professionisti italiani, che hanno riconosciutotra i “”.Una collaborazione, quella con l’Italia, cheonora con rinnovato impegno perseguendo ambiziosi obiettivi di solidarietà a tutto tondo, di cui ne sono esempio le partnership di lunga data conper il sostegno alla ricerca e conper dare valore sociale alle eccedenze alimentari.Come espresso dal suo programma “”, un altro pilastro della sostenibilità perè l’impegno ambientale, dimostrato ad esempio dalla volontà di ridurre entro il 2025 più di un quarto delle proprie emissioni di CO2e e dalla collaborazione conper dare nuova vita alla plastica destinata all’oceano e migliorare la vita delle persone che la raccolgono.misura con attenzione ogni aspetto della sua attività e dal 2018 i consumi energetici dei negozi si sono già ridotti dell’8,5% grazie a impianti fotovoltaici, iniziative di recupero energetico e utilizzo di impianti frigo di ultima generazione.I negozi sono inoltre dotati di pannelli fotovoltaici, con un’estensione totale pari a 3,5 campi da calcio, che hanno permesso di autoprodurre dal 2018 oltre 3 milioni kWh di energia verde, consentendo un risparmio di 1.758 tonnellate di CO2e.Una spesa conveniente ma di qualità risponde alle necessità di risparmio delle famiglie italiane che riconoscono inun prezioso alleato, capace di portare in tavola freschezza e genuinità, grazie a un assortimento di 1.900 prodotti selezionati, per l’80% Made in Italy, 120 referenze ortofrutta di cui 15 biologiche e oltre 30 marche esclusive garantite da 11.000 controlli l’anno.Efficienza, sostegno all’economia italiana, ma anche sostenibilità e partnership a lungo termine con ilsono gli impegni su cui poggia la strategia che porta alIl forte legame con il territorio e la volontà di esaltare la ricchezza del patrimonio enogastronomico italiano passano dalla stretta collaborazione con i più qualificati fornitori di ortofrutta. Sono proprio loro che hanno premiatocon il titolo di, nella categoria “gruppo più innovativo”.Per ALDI il sostegno al Made in Italy si sviluppa dentro e fuori i confini nazionali, grazie a sinergie con aziende italiane e alla spinta all’esportazione in collaborazione con, la società di servizi italiana che supporta tutti i Paesi del Gruppo aziendalenell’acquisto di prodotti tricolore di qualità.