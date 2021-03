Alice, filetti di acciughe in olio Rizzoli che non solidifica in frigo

Pubblicato il 01 marzo 2021 | 12:05

Rivoluzione in cucina.è l’innovativa propostarealizzata per rispondere a una nuova esigenza di consumo. Da una recente indagine condotta tra i consumatori di acciughe, è emerso infatti che 8 intervistati su 10 conserva il prodotto aperto in frigorifero e che per oltre la metà, il 55%, l’olio che solidifica rappresenta un problema. L’olio di conservazione, rimarca la ricerca, è tra i più importanti criteri di valutazione nella scelta d’acquisto.Da 115 anni attenta a rispondere ai bisogni dei consumatori, Rizzoli Emanuelli ha creato un blend di oli che valorizza il gusto delle migliori alici e non cristallizza in frigorifero.Si tratta di un equilibrato mix che unisce un olio extra vergine oliva e un buon olio di girasole 100% italiani in un connubio armonico, lieve e rotondo, in grado di esaltare il sapore caratteristico delle alici.Dedicata a chi ama cucinare, ma spesso ha poco tempo e cerca un alleato per velocizzare le preparazioni, Alice non solidifica in frigorifero ed è subito pronta per essere utilizzata in purezza, su pane e crostini, o come ingrediente celebrando il gusto autentico dell’acciuga. Elimina i tempi di attesa per lo scongelamento dell’olio e i fastidiosi “pallini” bianchi.In un vaso in vetro da 90g, Alice è a base delle migliori acciughe della specie Engraulis Encrasicolus pescate nel Mar Mediterraneo e nel Mar Cantabrico garantite dall’esclusivo marchio Tradizione Consapevole dal 1906.I nuovi filetti di alici sono lavorati a mano sul luogo di pesca per mantenere intatte tutte le caratteristiche e il sapore delle acciughe appena pescate, quindi conservate nello speciale blend Rizzoli di oli 100% italiani.è in vendita al prezzo indicativo di