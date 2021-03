Pubblicato il 01 marzo 2021 | 17:26

Al via la nuova campagna pubblicitariadedicata a, il pollo allevato all’aperto da filiera integrata, 100% italiana e certificata, allevato senza uso di antibiotici e alimentato con mangime esclusivamente vegetale e no OGM.Il nuovo spot ( https://www.amadori.it/amadori/nostri-plus/il-campese ), in onda da domenica 28 febbraio fino a metà aprile su tutte principali emittenti televisive italiane, è stato realizzato da VMLY&R e prodotto da Movie Magic e vede protagonista un magnifico esemplare di pollo Il Campese intento a raccontare la sua missione, portare nelle case degli italiani eccellenza e alta qualità, e a mostrare in prima persona il “suo regno”: un allevamento all’aperto della filiera d’eccellenza Amador, inserito in un territorio unico quale il Tavoliere delle Puglie, caratteristico per naturalità del paesaggio e dove si trova la quasi totalità delle strutture dedicate a Il Campese.Il film è stato sviluppato in tecnica mista: shooting in live action per mostrare il meraviglioso contesto che fa da cornice al viaggio de Il Campese, e animazione 3D per la creazione dei characters - il “” e gli altri animali della campagna che raccontano questa storia - mentre sono di nuovo in live action tutti i polli della scena finale, ritratti nel prato esterno di un vero allevamento della filiera Il Campese Amadori.La campagna tv - due film di 30’’ e 15’’ - sarà affiancata da una pianificazione digital e da un’attività di comunicazione social sui canali Amadori; a Il Campese sarà inoltre dedicata una sezione rinnovata del sito web www.amadori.it , in cui i consumatori potranno scoprirne i plus unici, anche in cucina.“Abbiamo scelto di dedicare a, eccellenza della nostra offerta, una campagna disruptive e originale, attraverso un racconto innovativo e memorabile - spiega, Direttore Marketing Amadori. La pianificazione adv, su tutti i principali network televisivi nazionali, sarà declinata su differenti canali di comunicazione e ci permetterà di presentare a un ampio pubblico il nostro prodotto top di gamma, pensato per rispondere alle più attuali esigenze di consumo, che coniugano altissima qualità, gusto unico e assoluta garanzia, nell’ambito di una cultura alimentare corretta ed equilibrata.”Il Campese e le altre filiere di alta qualità Amadori - pollo e tacchino- si confermano al centro dei piani di sviluppo che Amadori ha definito per i prossimi anni.L’obiettivo del Gruppo è rafforzare il ruolo di leader per qualità e differenziazione dell’offerta nell’ambito del settore avicolo italiano, a cui si affianca la volontà di farsi promotore della ‘’ delle carni bianche di alta qualità e del binomio vincente fra nutrizione varia e bilanciata e regolare attività fisica, attraverso “”: il progetto, lanciato lo scorso anno, vede Amadori a fianco dele di, nonché fornitore ufficiale dei centri di preparazione olimpica e dialle prossime Olimpiadi di Tokyo.