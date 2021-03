Pubblicato il 01 marzo 2021 | 13:36

Un mazzo di fiori

Solo composizioni con fiori tipici della riviera ligure per il Festival di Sanremo. A meno di un giorno dalla partenza della kermesse canora, arriva una buona notizia per il rilancio della floricoltura ligure, comparto regionale leader in Italia che - secondo la Cia-Agricoltori - ha perso 212 milioni per lo stop di cerimonie, eventi ed export mettendo in difficoltà 4mila aziende.Ranuncoli cloni, anemoni, garofani, oltre al nuovo trend dell'elleboro e ai tradizionali papaveri, colorano i cento bouquet per gli artisti che si esibiranno sul palco dell'Ariston. «Privilegiare i fiori del territorio è - rileva Cia in una nota - l'auspicio di una veloce ripartenza del comparto florovivaistico ligure»,leader in Italia con il 31% della produzione nazionale.Arancio, rosso o giallo, con prevalenza del panna, colore di tendenza di questa stagione, saranno i colori prevalenti nei fiori sul palco del Festival. I fiori, abbinati al colore dell'abito di chi li riceverà, quest'anno non potranno essere consegnati da vallette, ma sanno portati sul palco su un espositore mobile. Nei bouquet, poco strutturati per rendere i fiori protagonisti della scenografia, la novità è l'elleboro, una pianta dai fiori bianchi, rosa o rosso-porpora e a basso impatto ambientale.Gli allestimenti, come da tradizione, sono stati creati dai fioristi vincitori del concorso che ogni anno mette in palio la realizzazione dei bouquet destinati palco dell'Ariston.L'iniziativa rientra nel progetto del Mercato dei Fiori e del Comune di Sanremo per la promozione e la valorizzazione delle eccellenze del distretto florovivaistico locale.