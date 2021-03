Pubblicato il 01 marzo 2021 | 16:17

È Martina Caltran, della scuola primaria Europa Unita di Verona, la vincitrice della prima edizione di Scuola Tecnologica. Il concorso, indetto nel mese di novembre da Cantina Valpantena con il patrocinio del Comune di Verona – Assessorato all’Istruzione, era riservato alle scuole primarie della città scaligera, per raccontare le esperienze del ritorno in classe dopo il lockdown.









Grazie a Martina, allieva della classe 5° A, l’istituto si aggiudica tremila euro da impiegare per l’acquisto di strumenti tecnologici a supporto della didattica, dalle lavagne luminose a computer e tablet. A classificarsi al secondo e terzo posto, premiate rispettivamente con duemila e mille euro, Gioia De Marco, della classe 5° nella scuola primaria paritaria Antonio Provolo, e Marta Zanchetta, della 4° B nella scuola primaria Alessandro Manzoni.



Tra i numerosi disegni ricevuti, i tre vincitori sono stati selezionati da una giuria composta dal presidente di Cantina Valpantena Luigi Turco, da Emanuela Placchi, Direzione Politiche Educative Scolastiche e Giovanili del Comune di Verona, dal pittore e grafico Giancarlo Molinari e dalla psicoterapeuta Sara Bertoncelli.



“Siamo particolarmente soddisfatti della risposta delle scuole veronesi alla nostra iniziativa. Abbiamo ottenuto riscontri di gran lunga superiori alle attese iniziali – dichiara il presidente Turco – Con gli oltre 600 disegni inviati docenti, studenti e famiglie, attirate dall’entusiasmo dei figli nella novità dell’iniziativa, hanno dimostrato grande attenzione ai progetti del territorio, per una scuola sempre più smart, tecnologica e rivolta al futuro. Non appena la situazione sanitaria lo consentirà abbiamo in programma una cerimonia di premiazione in presenza della giuria e di tutti coloro che hanno aderito al concorso Scuola Tecnologica”.









Il disegno che si è aggiudicato il primo premio sarà soggetto di una speciale etichetta di Corvina Veronese acquistabile nei punti vendita di Cantina Valpantena. Le vincitrici Martina, Gioia e Marta riceveranno una medaglia e una bottiglia di Olio Extravergine di Oliva, i loro insegnanti un Amarone della Valpolicella DOCG.



Inoltre, quando sarà possibile, le classi delle studentesse premiate verranno invitate a visitare la cantina di Quinto e a partecipare a una lezione di degustazione dell’olio della cooperativa.