Pubblicato il 01 marzo 2021 | 15:56

Mancano pochi giorni all’8 marzo, la data in cui si celebra universalmente lae il mondo si tinge di giallo. Primo tra i colori primari sulla scala cromatica, dopo il bianco, il giallo simboleggia la luce, il sole, l’energia, l’ottimismo, la bella stagione. E nel 2021 è anche uno dei duePer celebrare la ricorrenza, oltre a regalare un mazzo di mimosa, il fiore simbolo di questa festa, perché non realizzare un buon yellow dessert per omaggiare una donna con un dolce pensiero?vi suggerisce una ricetta originale firmata dai maître pâtissier dell’: “”, un dessert monoporzione con protagonista l’arancia che non solo dà profumo con le sue note agrumate ma anche colore.Un dessert di stagione, delicato ed innovativo, adatto a festeggiare l’8 marzo. Ouranjo si compone di una base di pan di Spagna all’arancia e mandorle, una ganache montata di cioccolato biancoprofumata con le scorze d’arancia posta tra due strati di composta di arance. La freschezza dell’arancia si sposa perfettamente con la dolcezza del cioccolato Opalys 33% e la mandorla.Opalys 33% è un cioccolato bianco che presenta un profilo di gusto inedito; di colore chiaro e puro, ha un gusto poco dolce, che svela lentamente i suoi armoniosi aromi di latte fresco e vaniglia. Il tocco gourmet di questa ricetta è dato dalle perle croccanti di cioccolato bianco Opalys che vengono inserite all’interno e vengono utilizzate come decorazione dei piccoli dolcetti.conferiscono un tocco crunchy sempre molto apprezzato in masticazione. Sono a base di cereali soffiati e tostati rivestiti di cioccolato bianco Opalys 33%I segreti tecnici per realizzare Ouranjo vi vengono svelati dalla pastry chefdell’École du Grand Chocolat Valrhona in questo video tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=eMltG2mC8D0