Tasso di positività in aumento.

Emilia-Romagna boom nuovi casi

Pubblicato il 01 marzo 2021 | 18:56

Sono 13.114 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.938.371. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute sono invece 246, in aumento rispetto alle 192 di ieri, che portano il numero complessivo a 97.945.



Sono 170.633 i test (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 257.024 di ieri. Il tasso di positività è al 7,6%, in aumento rispetto al 6,8% di ieri.



Sono 2.231 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, con un aumento di 58 unità rispetto a ieri, nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo il ministero della Salute, sono 171 (ieri erano 131). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 19.112 persone, 474 in più rispetto a ieri.



È l’Emilia-Romagna la regione con un incremento maggiore di nuovi casi (+2.597), seguita dalla Lombardia (+2.135) che con oltre 20 mila tamponi. Sopra quota mille nuovi positivi si trovano: Campania (+1.896), Piemonte (+1.155) e Lazio (+1.044). Tutte le altre regioni hanno un aumento a due o tre cifre, eccetto la Valle d’Aosta che segna +3 contagiati in 24 ore. Il maggior numero di test regionali è stato fatto in Sicilia: la regione con 20.864 tamponi ha individuato 478 nuovi positivi.

