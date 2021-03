Pubblicato il 10 marzo 2021 | 15:53

punta sulla competitività dei prezzi e sulla gestione degli sprechi, proseguendo lo sviluppo di questo modello multicanale con l’obiettivo di aprire un “” negli Ipermercati di ogni Macro Territorio (Centro Nord, Nord Est, Nord Ovest, Centro Sud) che possa fungere da punto di riferimento per l’intera area.Dopo il corner di Calenzano inaugurato nel 2018, l’azienda apre oggi il suo secondo Angolo nell’ipermercato di. L’obiettivo è quello di proporre uno spazio e un’offerta di qualità ad un prezzo molto competitivo, per venire maggiormente incontro alle esigenze dei consumatori, che soprattutto in questo periodo storico ricercano una maggiore convenienza.Oltre a garantire prezzi convenienti ai consumatori, il format l’angolo dei prezzi shock vuole portare il valore aggiunto della gestione delle eccedenze di produzione, ottimizzando i risultati e smaltendo i prodotti in scadenza, in un’ottica di maggiore efficienza e riduzione degli sprechi.L’azienda è infatti da sempre fortemente impegnata nella lotta agli, valore fondamentale per la strategia di Transizione Alimentare del Gruppo, e questo progetto vuole integrare il concetto di lotta allo spreco anche per i prodotti non alimentari.«Questo formato di corner rappresenta in maniera tangibile alcuni dei valori fondamentali per Carrefour , come la lotta agli sprechi e la volontà di assicurare un’offerta che unisca qualità e convenienza. Questa nuova apertura è, inoltre, l’ulteriore testimonianza di come sia necessario ripensare laadattandola alle esigenze attuali dei consumatori, proponendo soluzioni innovative che facciano leva sulla competitività dei prezzi – commenta, Direttore Merci, Marketing e E-commerce di Carrefour Italia. Con la decisione di proseguire nello sviluppo di questo Modello in maniera strutturata e diffusa sul territorio vogliamo anche dare un segnale di continuo investimento in Italia a favore di una sempre maggiore efficienza dei nostri punti vendita».