In rialzo l'indice di positività

71 nuovi ricoveri in terapia intensiva

Pubblicato il 10 marzo 2021 | 18:25

I nuovi casi di coronavirus accertati in Italia sono 22.409 (ieri sono stati 19.749). Lo ha reso noto il consueto bollettino quotidiano. Sale così ad almeno 3.123.368 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 332 (ieri sono stati +376), per un totale di 100.811 vittime da febbraio 2020. Mentre le persone guarite o dimesse sono 2.535.483 complessivamente: 13.752 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +12.999). E gli attuali positivi - cioè i soggetti che hanno il virus - risultano essere in tutto 487.074, pari a 8.191 rispetto a ieri.



I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 361.040, ovvero 15.704 in più rispetto a ieri quando erano stati 345.336. Il tasso di positività, in leggero aumento, è pari al 6,2%: ieri era 5,7%.



Le terapie intensive occupate in Italia da pazienti con coronavirus passano nelle ultime ventiquattro ore da 2.756 a 2.827 (+71), con 255 nuovi ingressi.



Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 5 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 1,7 milioni.

