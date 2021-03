Pubblicato il 10 marzo 2021 | 17:49

Nel 2020 l'eGrocery è aumentato del +134%

Il 2020 è stato l'anno del balzo in avanti nel digitale per l'Italia: 8 italiani su 10 navigano in rete e il 70% ha fatto un acquisto online. Videochiamate, lavoro, istruzione e formazione, attività sportive, acquisti, accesso ai servizi bancari, modalità di pagamento: sono solo alcune delle attività che nel corso del 2020 sono migrate sul canale digitale per tutti gli italiani, complici l'emergenza sanitaria e i lockdown.A fornire la fotografia del nuovo consumatore digitale è la ricerca di Nomisma che ha dato vita al Data Hub: l'indicatore sintetico che identifica la digital attitude, la propensione all'utilizzo di strumenti digitali e nuovi comportamenti. Fra questi emerge che fra i web surfer di età compresa tra i 16 e i 64 anni aumenta il tempo medio di connessione che nel 2020 sfiora le 6,5 ore. «La pandemia ha funzionato da acceleratore, se si pensa che il 70% degli italiani nel corso del 2020 ha effettuato almeno un acquisto online», ha spiegato Luca Dondi amministratori delegato di Nomisma.Nel primo semestre dell'anno sono schizzate le vendite di device digitali: +53% per i computer e +69% per le visual cams, rispetto allo stesso periodo del 2019. L'eGrocery è aumentato del 134% rispetto al 2019. Boom per l'identità digitale: nel 2020 sono state erogate 17,5 milioni di Spid. C'è ancora un gap negli acquisti online tra la Gen Z (18-24 anni) che è 5,9 volte più digitalizzata rispetto ai Baby Boomer, ma non se si parla di banking e digital payment, dove emerge la maggiore esperienza di Old e Young Millennial (25-40 anni).