Pubblicato il 11 marzo 2021 | 15:32

Riempire la casa di profumi sfiziosi e prelibati, sperimentare nuovi piatti o rispettare la tradizione: il pranzo di Pasqua è un momento speciale cheti aiuta a rendere ancora più unico.Prodotti ricercati, eccellenze dell’enogastronomia italiana e regionale sono proposti con la caratteristica convenienza di ALDI e delle sue marche esclusive, che offrono una selezione stagionale di specialità perfette per festeggiare in grande stile, spendendo solo il giusto, come garantito dalPer iniziare il pranzo, non possono mancare gli antipasti: per sfiziose tartine, Gourmet propone una vasta scelta di paté nei gusti più ricercati, tra i quali tonno e arancia e bottarga. Per il tagliere di salumi e formaggi, Gourmet suggerisce l'Asiago DOP dal sapore dolce e gradevole, prodotto con latte di montagna, il Guanciale Stagionato dalla caratteristica forma a goccia e una velatura di pepe nero, e la profumatissima Porchetta al tartufo Gourmet.Passando ai primi, l’imbarazzo della scelta è tra la deliziosa pasta ripiena, come le mezzelune al salmone o i cappellacci ai finferli Gourmet, e la più classica pasta all’uovo come le tradizionali tagliatelle e tagliolini Gourmet, con uova e grano 100% italiani. E per il condimento? Gustosi sughi di pesce ideali per arricchire con stile i tuoi piatti grazie alle varianti con tonno e finocchietto, vongole speziate e ricciola.Versatili e dal gusto inconfondibile, la marca esclusiva Gourmet propone anche deliziosi filetti di alici del Mar Cantabrico, provenienti da pesca sostenibile certificata MSC. Infine, per brindare, non può mancare il Prosecco Conegliano Valdobbiadene Superiore DOCG, fresco e dal sapore morbido, ideale per accompagnare i tuoi piatti a base di pesce.Come da tradizione pasquale, infine, i gustosissimi dolci della linea Monarc con cacao certificato Fairtrade o Rainforest Alliance come la colomba farcita, le immancabili uova di Pasqua e i coniglietti di cioccolato con ripieno di crema latte, nocciole o ribes nero.Per i palati più ricercati, l’alternativa è la sontuosa meringata semifreddo Gourmet, con farcitura alla panna e gocce di cioccolato. L’intera selezione di Gourmet e Monarc è disponibile negli oltre 100 punti vendita ALDI Buona Pasqua!